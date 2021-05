Sabato primo appuntamento con Pedibustis, il giro delle chiesette di Busto Arsizio

Finalmente, dopo ben due rinvii a causa della zona rossa, sabato 15 maggio alle ore 10.00 inizia Pedibustis, il percorso tra le chiesette di Busto Arsizio, tra il centro e la periferia, previsto nell’ambito dell’omonimo progetto del Liceo Candiani Bausch che integra l’Educazione civica con le attività di PCTO e nato da un’idea del prof. Tito Olivato.

E’ possibile partire dal proprio quartiere e seguire il percorso Pedibustis che è contrassegnato con un bollino giallo che riproduce il logo realizzato da Rhea Jane. All’esterno di ogni chiesetta si troverà un espositore con le indicazioni e il percorso da seguire.

Ad ogni tappa ci saranno studenti del liceo artistico che spiegheranno la storia della chiesetta e potrete sentire all’interno brani di musica classica suonati dai ragazzi del Liceo musicale; nello stesso tempo, per chi ne è provvisto, verranno timbrate le proprie “credenziali”, una carta speciale che potrà essere conservata come ricordo di Pedibustis. Il tutto verrà realizzato in spazi esterni e nel rispetto del protocollo anticovid che verrà reso noto a tutti coloro che sono coinvolti nell’iniziativa.

Le credenziali sono disponibili fino al loro esaurimento nei seguenti esercizi commerciali che hanno aderito a Pedibustis: Oscar Pasticceria Enoteca, Pasticceria Caffetteria Rivolta, Gelaterie Arcobaleno e Ciuén, Sempre pronto, Busto Libri, Sedicigusti, Pasticceria Campi, Pasticceria Santa Maria, Raf Strumenti Musicali, Calzaturificio Kammi Millepiedi, Galleria Boragno, Rebesco per il disegno, GI & GI. Progettazione e manutenzione giardini (via Stradivari), Libreria della Basilica.

Infine, per chi volesse, vi è anche una cartolina commemorativa che è possibile ritirare al costo di 1 euro presso l’ufficio postale di via Mazzini con l’annullo filatelico della giornata – 15 maggio 2021 PEDIBUSTIS. Anche questo può essere un bel ricordo da conservare.