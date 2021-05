Il salvacondotto e il fantasma della neve: primo giorno a piedi sui monti d’Abruzzo

Primo giorno di cammino per Stefano e Cristian, che da Gallarate si sono spinti sui monti d’Abruzzo per percorrere il Cammino dei Briganti.

Come in ogni cammino, il primo passo è il documento che attesterà il passaggio nelle diverse tappe: nel cuore dei monti dell’Abruzzo non c’è la tradizionale credenziale, ma il “salvacondotto” nelle terre dei briganti.

«Arrivati a Tagliacozzo ci avviamo verso quel di Sante Marie, da dove parte ufficialmente il cammino. All’ufficio registrazione ci attende Luciana: ci consegna i “salvacondotto del brigante”, ci da qualche ultima dritta sul percorso (e ci informa che la scorsa settimana al lago della Duchessa ha nevicato, brrr…). Foto di rito e via! Anzi no: incontriamo in piazza il sindaco di Sante Marie, signor Lorenzo Berardinetti il quale, appena saputa la nostra provenienza, ha voluto fare una foto con noi da inviare ad un suo vecchio amico dei tempi del militare di….Gallarate!»

«Ora sì che siamo pronti a partire alla volta di Santo Stefano: piccolo borgo di poche anime arroccato a circa 1000 metri slm, ma provvisto del piccolo bar del signor Vincenzo e dell’agriturismo dove ci siamo abbondantemente rifocillati dopo la prima camminata».