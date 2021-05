Da Sangiano al Comitato Europeo delle Regioni per portare le istanze del suo comune

Ha 25 anni, da cinque è consigliere comunale di maggioranza nel Comune di Sangiano e dal primo giugno inizierà una nuova avventura.

Matteo Marchesi è stato selezionato per far parte di Yep (Young Elected Politicians Programme) del Comitato Europeo. Un programma che vede in campo 250 amministratori locali under 40 selezionati tra i candidati di tutta Europa. «In Italia vengono selezionati in tutto 30 amministratori locali. Sono felice di fare parte di questo progetto, è molto importante».

Il compito di Matteo e dei suoi colleghi ora sarà quello di presentare le istanze territoriali e affiancare il lovoro del Comitato Europeo delle Regioni, del quale è parte un altro varesotto, Matteo Bianchi.

«Il primo incontro è il primo giugno in videoconferenza per la Eu Green Week 2021. Alla fine del mese ci sarà la possibilità di vedersi a Bruxelles», racconta Matteo che già sua candidatura per entrare a far parte del programma ha parlato di infrastrutture green, investimento tecnologico, ambiente e molto altro, anche pensando a quel “Future For Europe” alla quale la Commissione Europea si ispira.

Per Matteo un bel ruolo, di cui è fiero anche il sindaco di Sangiano Daniele Fantoni che in questi cinque anni lo ha visto al suo fianco nell’amministrazione del piccolo paese sotto il Monte Picuz.