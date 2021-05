Saronno: baby gang vicino alla stazione, esposto alla polizia locale

Una volta si chiamavano bulli, oggi baby gang: proprio come quella che un genitore ha segnalato on un esposto alla polizia locale di Saronno: «Con la presente vi segnalo la presenza di una baby gang che svolge azioni criminali nelle vicinanze della stazione Ferroviaria e zona scuole superiori». Gli aggressori sono ragazzini fra i 15 e i 17 anni, cinque o sei.

«I ragazzi alle fermate dei pullman vengono seguiti, avvicinati, alcuni dei componenti della banda strattona gli indumenti dei malcapitati per verificare la presenza di catenine d’oro o altri oggetti di valore».

«Nella scuola di mio figlio l’istituto G. Riva di Saronno un insegnante ha spiegato quanto sta accadendo ed ha messo in guardia gli alunni, raccontando anche un fatto che è successo ad un suo alunno che ha subito il furto della collanina d’oro, durante la rapina il ragazzo è stato picchiato, successivamente questo ragazzo ha rincorso i componenti della Baby gang per recuperare il suo oggetto di valore, nel percorso di fuga un criminale è finito contro un auto che percorreva la strada vicino al Santuario cadendo a terra, ma è stato subito portato via dagli altri componenti della gang».

L’ultimo avvistamento risale proprio ad oggi, sabato 29 maggio: «In data odierna sono stati visti anche sul pullman che passa anche da Lazzate e Misinto, orario circa 12,45, con partenza scuole di Saronno».