Scegliere il lavoro giusto, gli studenti di Varese incontrano gli imprenditori

Aiutare i giovani a fare la scelta consapevole per il proprio futuro, è quanto si propone l’Associazione Smart Future Academy, che è la prima realtà Italiana che mette in contatto gli studenti con personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza, dell’arte e dello sport. L’evento è completamente gratuito e valido ai fini dei PCTO (già Alternanza Scuola Lavoro). È stato messo a punto un format di orientamento particolarmente efficace, basato sull’ascolto e l’interazione con brillanti professionisti che raccontano il proprio lavoro e il percorso di studi che li ha portati al successo personale e professionale.

«Il nostro comitato scientifico in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese ed il Comune di Varese, seleziona persone che “ce l’hanno fatta” – afferma la presidente di Smart future academy Lilli Franceschetti- dove per “farcela” s’intende l’autorealizzazione personale. Si tratta di donne e uomini che nella vita svolgono un lavoro che amano. L’intento è trasmettere entusiasmo a chi ancora deve scegliere che cosa farà da grande. Sono oltre mille i giovani che ci aspettano venerdì a Varese. Questa città chiude un’anno di grandi soddisfazioni per questo progetto diventato ormai nazionale con 16 eventi in tutta italia, dalla Lombardia alla Sicilia».

L’innovativo progetto di orientamento che si terrà il 7 maggio a Varese, verrà aperto da Lilli Franceschetti presidente di Smart Future Academy e Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, che è anche sostenitrice dell’evento, insieme alla Camera di Commercio di Varese ed il Consorzio di Tutela Grana Padano DOP.

In studio il web conduttore Davide Briosi. Introdurrà per i saluti Francesca Strazzi, assessore alle risorse per la crescita, politiche giovanili e Laura Caruso dell’Ufficio Scolastico Territoriale Varese.

Sul palco virtuale di Varese 2021 Online, davanti a una platea di oltre mille ragazzi, si alterneranno: Giovanni Brugnoli, presidente Tiba Tricot; Elena Brusa Pasquè, architetto; Caterina Cantoreggi, imprenditrice, componente del consiglio di CNA Varese, assessore a Casciago; Riccardo Comerio, amministratore delegato Comerio Ercole e presidente università LIUC; Fabio Lunghi, imprenditore, presidente Camera di commercio di Varese; Enrico Montonati, imprenditore, Delegato Provinciale Coldiretti Giovani Varese; Gianluca Piasentin, Com. Prov. Carabinieri Varese; Franco Vitella, presidente di Confcommercio Ascom Luino; Giorgio Binda, imprenditore PMI, Vicepresidente Confapi Varese e membro di Giunta Nazionale Confapi.

Le nove figure di rilievo racconteranno le loro esperienze personali e lavorative, i successi e gli insuccessi delle loro carriere, e com’è possibile realizzarsi seguendo la propria passione, con impegno, studio, disciplina ma anche gioia e divertimento.

«Il nostro ente ha da tempo avviato un percorso ricco e significativo a supporto del mondo della scuola e, in particolare, degli studenti – afferma il Presidente Camera di Commercio d Varese, Fabio Lunghi – Siamo infatti convinti che, per garantire al sistema Varese occasioni di sviluppo adeguato ai bisogni della nostra società, occorra puntare in modo concreto su un’efficace relazione tra formazione ed economia. Da qui, un impegno che ci ha fatto dar vita a progetti pilota a livello regionale come “Varese Tourist Angels”, rivolto ai ragazzi dei licei linguistici e degli istituti turistici, e “Project Work”, che si concretizza in esperienze formative in azienda con la realizzazione di un manufatto o un servizio commissionato da una o più imprese a un gruppo di studenti. E in più, l’iniziativa rivolta ai giovanissimi delle scuole medie per indirizzarli, attraverso il progetto “Failasceltagiusta”, nella decisione più adeguata su come continuare gli studi, in un mix tra le proprie caratteristiche e quelle del sistema socio economico varesino. A tutta questa attività, s’aggiunge ora il contributo all’importante incontro online organizzato da Smart Future Academy, col suo interessante format».

Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in collaborazione e con il contributo di Regione Lombardia, della Camera di Commercio di Varese e del Consorzio di Tutela Grana Padano DOP. In collaborazione con le principali associazioni datoriali nazionali e territoriali ed in coordinamento con gli uffici scolastici regionali e territoriali.

Smart Future Academy ha ottenuto il patrocinio di: Unioncamere, Camera di Commercio di Varese, Regione Lombardia, Comune di Varese, Confcommercio, Coldiretti, Confapi, ITS Italy, Federalimentare, Utilitalia, UNC; Consorzio di Tutela Grana Padano DOP come main partner ed è in collaborazione anche con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, EIEF, IT’S 4 Future; Tembo e The Pepegas Team per la regia tecnica.

L’ultimo evento di questo anno scolastico sarà un evento monotematico, ovvero un evento che racconta il mondo degli ITS. Sarà il 28 maggio ed è aperto a tutti gli studenti italiani, ai docenti e ai genitori. Per informazioni si può visitare il sito di Smart Future Academy.

Appuntamento:

Smart Future Academy Varese 2021 Online

7 maggio 2021

Dalle 8:30 alle 12:30



COME PARTECIPARE

Scuola: È necessaria l’iscrizione online dell’istituto sul sito di Smart Future Academy alla pagina ISCRIZIONI (https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/). Successivamente la segreteria invierà una mail con tutte le informazioni per i docenti e per gli studenti per partecipare gratuitamente a Smart Future Academy Online 2021.