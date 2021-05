Scendono a 73 i pazienti covid, l’Asst Valle Olona riapre 100 letti per le altre patologie

Sono 73 i pazienti covid ricoverati negli ospedali dell’Asst Valle Olona.

A Busto Arsizio: 38 tra reparti Covid (nessun paziente con casco Cpap), Malattie infettive e Terapia intensiva (6 ricoverati); 1 in osservazione al Pronto soccorso.

A Saronno: 16 nei reparti Covid, di cui 3 con casco Cpap; nessun paziente in osservazione al Pronto soccorso.

A Gallarate: 19 nei reparti Covid, di cui 5 con casco Cpap; nessun paziente in osservazione al Pronto soccorso.

Afferma il Direttore sanitario, dottor Claudio Arici: «Nella scorsa settimana sono stati riconvertiti all’utilizzo per pazienti non Covid quasi 100 posti letto. A Saronno ci sono quindi di nuovo disponibili 30 posti di Medicina, 8 di Oncologia e 10 posti letto di Neurologia, di cui 4 per la Stroke unit. A Gallarate sono stati riaperti 27 posti letto di Ortopedia e a Somma Lombardo 8 posti di Riabilitazione. A Busto riaprono 14 posti di Pneumologia, 6 posti tra Chirurgia e Urologia e altri 5 posti sull’Area medica. L’azienda sta inoltre predisponendo il piano delle attività per il secondo semestre del 2021, con l’obiettivo di garantire quote di prestazioni ambulatoriali di almeno il 90% rispetto al periodo pre Covid».