Cadono dalla moto: lui muore, lei è gravissima

Grave incidente stradale nella serata di giovedì 13 maggio a Varese in via Rovereto. Un ragazzo è morto mentre un’altra giovane è in prognosi riservata.

Erano le 19.30 quando una moto Kawasaki con in sella i due stava percorrendo la strada dal centro di San Fermo in direzione Varese città. All’altezza di via Tarvisio -secondo una prima ricostruzione dei fatti- il ragazzo che era alla guida della moto ha perso il controllo del mezzo. I due sono stati quindi sbalzati sulla strada, con un impatto descritto come molto violento.

Subito sono scattati i soccorsi e dalla centrale di Areu sono state inviate sul posto due ambulanze e un’automedica mentre da Milano si è anche alzato l’elicottero, che è poi atterrato nella zona.

Entrambi sono stati portati in codice rosso in ospedale a Varese. Per lui non c’è stato nulla da fare mentre lei lotta tra la vita e la morte in sala operatoria. La prognosi è riservata.

Nell’area inviati anche i Carabinieri e la Polizia Locale per effettuare i rilievi. La moto è stata posta sotto sequestro.