Scontro tra un’auto e una moto a Sesto Calende, elicottero in azione per due trentenni

(Nella foto il ponte di ferro da dove inizia via Angera) – Elisoccorso in azione questa sera a Sesto Calende dove poco prima delle 17,30 di oggi, domenica 9 maggio, un’auto e una moto si sono scontrate in via Angera, la strada da Lisanza che costeggia il Lago Maggiore.

In codice giallo due persone, un uomo di 31 anni e una donna di 33 rimasti coinvolti nell’incidente che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso e di due ambulanze per prestare supporto ai feriti.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Gallarate e al pronto soccorso dell’Ospedale del Circolo a Varese.

Allertati anche i Carabinieri di Gallarate che hanno effettuato i rilievi dell’incidente.