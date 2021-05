Senza mascherina, insulta le cassiere e aggredisce gli agenti: arrestato

Mattina burrascosa quella di ieri – lunedì 10 maggio – in viale Boccaccio a Busto Arsizio dove un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver insultato i dipendenti di un supermercato e quindi aggredito due agenti di polizia giunti sul posto per controllare la situazione.

È così finito nei guai un giovane senegalese, provvisto di permesso di soggiorno e residente in provincia di Latina anche se, segnala il Commissariato di Busto, di fatto senza fissa dimora. Il giovane ha “esordito” entrando senza la mascherina in un supermercato e reagendo con minacce, anche pesanti, nei confronti delle cassiere che lo hanno invitato a coprirsi naso e bocca come da normative in corso.

I dipendenti del punto vendita hanno quindi allertato il Commissariato che ha inviato sul posto una pattuglia. Quando si è reso conto dell’arrivo degli agenti, il 20enne si è allontanato e si è nascosto nei pressi di un vicino distributore di benzina. I poliziotti però lo hanno rapidamente individuato ma quando si sono avvicinati per l’identificazione sono stati aggrediti con pugni, calci, testate e tentativi di morsi sulle braccia. Una reazione che è stata contenuta dagli agenti che però, nell’azione, hanno riportato lesioni con una prognosi di sette giorni ciascuno.

Una volta in commissariato, il giovane senegalese ha continuato ad agitarsi; dopo gli accertamenti del caso è stato quindi arrestato e accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.