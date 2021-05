Una serata online per parlare di “apicultura eretica” con l’associazione Apiantide

(foto di Annette Mayer) – Nella Giornata mondiale delle api, l’associazione varesina Apiantide organizza una serata online per parlare di “apicultura eretica”.

Questa sera, giovedì 20 maggio, dalle 20,45 alle 22, collegandosi via Meet, si potrà approfondire un tema che spesso vede confrontarsi gli apicoltori “non allineati” e gli apicoltori tradizionali.

«No al nomadismo? Le arnie Topbar? Selezione naturale delle famiglie? Sono molte le domande sul modo di agire di Apiantide e ne parliamo insieme ad alcuni operatori apistici – spiega il presidente dell’associazione Giulio Puccini – Nella Giornata mondiale delle Api abbiamo organizzato un incontro online per parlare delle tante scelte di Apiantide che spesso creano dissenso tra gli apicoltori razionali. Parliamo appunto di “Apicultura eretica” e del come sia necessario parlare di api e non di guadagni. Questa sera ne parliamo online, liberi dal vincolo di considerare l’ape un animale domestico utile a produrre reddito. La domanda di fondo è: il futuro delle api dipende dagli apicoltori o dagli apicultori?».

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per partecipare contattare l’associazione per avere il link, scrivendo a associazione@apiantide.it, oppure telefonando o inviando un messaggio al numero 351 7108106.

