Serie C, Alessandria – Pro Patria in diretta

Ultima di campionato per la Pro Patria, che affronta la sfida del “Moccagatta” per provare a conquistare il quinto posto in classifica contro l’Alessandria, già sicura del secondo posto. Vi racconteremo la gara in tempo reale azione per azione, poi tutto il post con cronaca, pagelle e interviste. Potrete prendere parte al live commentando o interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

