Serie D: sabato la Castellanzese, domenica Legnano e Caronnese

Giornata numero 34 per il Girone A di Serie D, che in settimana ha scoperto che non si svolgeranno i playout ma retrocederanno solo le ultime due in classifica. In attesa della conferma anche per i playoff, per molte squadre questo finale di stagione assume un altro valore, non dovendo più lottare per la salvezza.

Chi invece non vuole smettere di sognare è la Castellanzese, che in settimana ha subito il sorpasso da parte del Gozzano, ma a Sestri Levante proverà a prendersi altri tre punti per mettere pressione alla lotta per il primo posto. Neroverdi impegnati sabato 22 maggio alle ore 16.00.

Scenderanno invece in campo domenica 23 maggio (sempre ore 16.00), così come il resto del girone, Caronnese e Legnano.

A Caronno Pertusella arriva il Gozzano primo in classifica. La Caronnese ha ancora qualche speranza di rientrare nella lotta ai playoff ma contro la capolista del girone nessuno vuole sfigurare, soprattutto la squadra di mister Roberto Gatti, che ha tanta voglia di tornare al successo dopo qualche settimana di magra.

Il Legnano invece vuole dimostrare di essere una potenza del girone e se la corsa per i playoff continua a essere a portata, i lilla dovranno conquistare i tre punti a Fossano contro una squadra in gran forma e che nelle ultime settimane ha ribaltato la sua situazione, conquistando tre vittorie in fila e sorpassando Vado e Borgosesia, risultato salva se il campionato finisse oggi.

SERIE D GIRONE A – 34a GIORNATA

Sabato 21 maggio ore 16.00: Sestri Levante – Castellanzese;

Domenica 22 maggio ore 16.00: Chieri – Casale; Caronnese – Gozzano; Varese – Borgosesia; Folgore Caratese – Arconatese; Fossano – Legnano; Derthona – Bra; Imperia – Lavagnese; Pdhae – Saluzzo; Vado – Sanremese.

CLASSIFICA: Gozzano* 65; Pdhae 63; Castellanzese 62; Bra* 61; Sestri Levante* 53; Folgore Caratese* 52; Legnano 51; Caronnese 50; Sanremese**** 46; Imperia*, Casale 44; Lavagnese 43; Chieri* 40; Arconatese 38; Varese* 32; Saluzzo 31; Fossano 25; Vado*, Borgosesia 24.