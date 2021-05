Si estendono ancora i lavori: chiudono anche gli ultimi parcheggi in piazzale Kennedy

Da oggi, mercoledì 5 maggio, anche gli ultimi parcheggi in piazzale Kennedy saranno chiusi, e l’area sarà totalmente a disposizione del cantiere del piano stazioni.

Traslocato il mercato, per la maggior parte dei banchi in piazza Repubblica e poi da ieri anche in piazzale De Gasperi a Masnago per i 41 che non avevano spazio il lunedì nell’area centrale, ora lo spazio del piazzale è totalmente dedicato ai lavori, e non sarà più possibile parcheggiare.

I PARCHEGGI ALTERNATIVI

Lì intorno restano, a due euro al giorno, i parcheggi di via Cimone e di via Maspero: il primo raggiungibile solo da via Bainsizza, il secondo inforcando via Maspero all’imbocco di piazzale Kennedy e percorrendola tutta fin dopo il cimitero.

Un altro parcheggio a due euro al giorno, dalla parte opposta delle ferrovie Nord però, è quello in via Carcano, che si raggiunge da viale Belforte o viale Valganna.

In via di ultimazione infine c’è il multipiano del Ponte, che però non è ancora aperto ufficialmente: si parla, per l’atteso parcheggio, di inaugurazione a fine maggio.

COSA SUCCEDERÀ IN PIAZZALE KENNEDY

I cantieri nel piazzale sono funzionale ai lavori del piano stazioni: innanzitutto, sono già in pieno svolgimento i cantieri per il centro anziani. Quando sarà tutto finito, inoltre, tornerà il parcheggio, ma passerà da un numero 500 stalli 150 stalli totali, e sarà tra il centro anziani e la struttura che ospiterà al piano inferiore la biglietteria, una caffetteria e la sala d’attesa dei viaggiatori del capolinea dei bus extraurbani e al piano superiore un mercato coperto della capienza di 15 postazioni.

Di fianco a questa struttura è prevista la stazione degli autobus, completamente rinnovata con pensiline coperte. Il parcheggio, benché fortemente ridimensionato, sarà però alberato.

In piazzale Kennedy è previsto anche un tunnel sottopasso per raggiungere la stazione Nord, senza doverle “girare intorno”: sarà all’altezza, più o meno, dove ora ci sono i bagni pubblici del mercato.

Il piano prevede anche un piccolo parco che da piazzale Kennedy raggiunge la stazione dello Stato e via del Ponte: proprio in quell’area verde è previsto un secondo sottopasso, quello che collega direttamente via del Ponte con la zona della stazione FS.