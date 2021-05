Chi si ricorda l’inceneritore di Luino? Breve storia di un’opera sbagliata

Chi si ricorda dell’inceneritore di Luino? Poche persone, perchè funzionò solo per un breve periodo a metà degli anni ’70 del secolo scorso poi venne completamente abbandonato e oggi è un rudere che si intravede appena tra i rovi e le piante, incastonato nella collina di Montegrino.

A riaccendere i ricordi un post di Massimo Barozzi che sta circolando sui gruppi facebook luinesi nel quale si può vedere la struttura in cemento com’era agli albori. Nonostante il progetto fosse certamente un elemento di innovazione, in un’epoca in cui la piana tra Voldomino e il Cucco era considerata poco più di una discarica a cielo aperto, furono da subito evidenti gli errori di progettazione.

Spesso, infatti, i boschi intorno all’impianto prendevano fuoco a causa dell’estrema vicinanza e l’inceneritore, infatti, era stato costruito proprio addosso alla collina. Anche la puzza emanata rese insopportabile la vivibilità della zona sia sopra che sotto l’impianto.