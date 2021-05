Si svolgerà il 20 luglio l’esame di ammissione alle scuole di specialità in medicina

È stato pubblicato dal MIUR il bando per l’esame di accesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 2020/2021. Le iscrizioni si sono aperte ieri, 25 maggio e si chiuderanno il 3 giugno. Per quella data si dovrà averla laurea in Medicina e Chirurgia.

La prova nazionale, si terrà il prossimo martedì 20 luglio 2021.

Lo scorso anno, a causa dell’emergenza sanitaria, la prova nazionale slittò a settembre. L’Università dell’Insubria era tra gli enti organizzatori e affittò la sede di Malpensafiere e quella di Lariofiere per ospitare i candidati garantendo il distanziamento.

Ancora non sono stati definiti i posti a disposizione che verranno indicati con un ulteriore provvedimento. Saranno attivati posti finanziati con risorse statali, regionali e derivanti da finanziamenti di altri Enti pubblici e/o privati. Nel 2020 l’Insubria ottenne dal Ministero 163 borse a cui si aggiunsero le 9 regionali, una quota quasi doppia rispetto all’anno precedente.

L’avvio del primo anno di specializzazione è fissato al primo novembre. Entro il 28 giugno saranno definite le sedi d’esame ed entro il 30 giugno l’orario.

La pubblicazione della graduatoria finale è fissata per il 2 agosto dopodiché partiranno le operazioni di scelta e assegnazione delle sedi.

La prova d’esame consiste in un test di 140 quesiti a risposta multipla sulle materie del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e su argomenti legati ai settori scientifico-disciplinari di riferimento delle diverse scuole.

Il tempo a disposizione per lo svolgimento del test è 210 minuti.