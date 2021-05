Si terranno a San Paolo d’Argon i funerali dell’operaio edile morto sul lavoro a Tradate

A seguito dell’autopsia è stato disposto il nulla osta alla sepoltura da parte della Procura di Varese, la salma di Marco Oldrati, l’operaio edile morto a Tradate in seguito ad un incidente sul lavoro verificatosi lo scorso 8 maggio nel cantiere del centro commerciale Le Fornaci.

In queste ore le spoglie del lavoratore sono in viaggio per il suo paese d’origine, San Paolo d’Argon (Bg), dove dopodomani, venerdì 21 maggio alle ore 10.00, si celebrerà l’estremo saluto nella chiesa parrocchiale.