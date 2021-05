Si torna a cantare: il coro Solevoci apre le candidature per “Incanto a Varese”

L’associazione Solevoci di Varese riparte con con il festival “Incanto a Varese“, che si terrà dal 15 al 20 giugno.

«Dopo un lungo periodo di silenzio, è giunto il momento di tornare a cantare insieme su un palco, creando bellezza per noi e per il nostro pubblico. E quale migliore occasione per ripartire se non un festival dedicato alla musica corale? “Incanto a Varese” è la manifestazione giusta per ritrovare l’armonia delle voci e dei cuori, immersi in location all’aperto di immensa bellezza artistica e valore storico della Città Giardino».

I preparativi sono in corso e l’associazione è pronta a raccogliere le candidature dei cori e dei gruppi vocali che vogliono esserci.

«Nel rispetto delle normative anti Covid previste, possiamo tornare a fare quello che ci rende felici e a donare al nostro pubblico un momento di serenità e cultura. Saremo lieti di organizzare il vostro concerto nella splendida cornice di questa iniziativa: attendiamo la vostra candidatura!».

Per ulteriori informazioni consultare il sito eventi.solevoci