Il sindaco saluta il piccolo Mohamed dopo la caduta dal balcone a Sumirago: “Ricordati della nostra comunità”

Sta bene e ha ripreso la sua vita di tutti i giorni il piccolo sumiraghese che ad inizio aprile era caduto da un balcone in via Pozzi, nella frazione di Quinzano. Si chiama Mohamed, è di origine pakistana, e questa mattina è stato ricevuto dal sindaco Mauro Croci per un saluto prima che insieme alla famiglia lasci l’Italia in direzione Inghilterra, dove si trasferirà per esigenze di lavoro del papà.

«Gli abbiamo regalato un mappamondo affinché da oltremanica possa sempre vedere l’Italia, il Pease che lo ha accolto – spiega il sindaco Croci – ed in particolare si ricordi sempre della nostra comunità che ha vissuto con trepidazione la sua brutta avventura».