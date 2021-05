Sosta più leggera a Varese per la pandemia: continuano fino al 31 luglio le agevolazioni

Rinnovate per altri tre mesi – o meglio, fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria, attualmente fissata per il 31 luglio – le agevolazioni alla sosta nella città di Varese, mantenute finora durante le varie zone rosse e arancioni.

A dirlo una delibera di giunta che conferma le agevolazioni arrivate fino a qui: innanzitutto, le strisce blu non si pagano più dalle 19, invece che dalle 20 come succedeva nella normalità. La delibera di giunta prevede inoltre l’adeguamento dei cartelli, che ora segnalano ancora la fine sosta alle venti.

I parcheggi nelle cosiddette aree verdi, a 80 centesimi l’ora, con la zona gialla saranno gratuiti nel weekend: più precisamente il venerdì pomeriggio dalle 15 e il sabato dalle 10.

Prorogata a due euro al giorno l’area di sosta di via Carcano. L’area, che è privata e concessa al Comune temporaneamente in comodato gratuito, doveva essere chiusa ma resterà disponibile per altri tre mesi, fino al 31 luglio.

Il multipiano di via Sempione, ora aperto a piena capienza, cioè con tutti e quattro i livelli agibili e 315 posti auto totali, continuerà con la tariffa promozionale di un euro all’ora, dalle 8 alle 20: una tariffa più conveniente persino delle “strisce blu” che ci sono nei pressi, che viaggiano da 1.50 a 2 euro l’ora.

A margine di queste agevolazione c’è la decisione della giunta di valorizzare piazzale Foresio – il grande piazzale tra via Sanvito e via Crispi, in zona Masnago – e piazza Martiri della Libertà, in zona ippodromo per la sosta, gratuita e senza limiti, di tutte le auto: solo loro, perché una recente ordinanza vieta ora il parcheggio prolungato di camper e camion.

I due parcheggi, già gratuiti ma attualmente sottoutilizzati secondo quanto spiega la delibera, diventeranno “Park&Walk”: con l’aumento di cartelli che indicano le principali destinazioni e il tempo impiegato per raggiungerle a piedi.