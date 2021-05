Sostenibilità ed etica ambientale partono anche dalla comunicazione: nasce Yop Green Side

La Next Gen EU ridisegna il futuro dando nuove priorità e dettando le parole chiave del presente e del futuro. Il piano di investimenti dell’Europa punta su digitale e sostenibilità: sono queste, infatti, le due direttrici che devono guidare più che mai le imprese per essere al passo.

Nasce da qui la scelta di Yop Comunicazione, agenzia con sede a Varese, di aprire una divisione specifica: Yop Green Side in cui sostenibilità ambientale, etica e il rispetto per ambiente e persone sono i temi portanti.

Da anni di esperienza nel mondo della comunicazione, un team rivolto ad imprese e istituzioni che hanno bisogno di essere accompagnate, in modo semplice e pratico, lungo un percorso di strategia e di comunicazione etica ed ambientale. La sostenibilità̀ è sempre più un requisito per consolidare la propria presenza e competitività̀ sui mercati ed intessere nuovi legami; la comunicazione e il marketing delle imprese stanno evolvendo – e devono evolvere – in questa direzione.

D’altra parte le sostenibilità non rappresenta più solo un trend ma risponde alle necessità di un consumatore sempre più accorto, oltre che a un quadro normativo e legislativo sempre rigoroso.

“Grazie alla tecnologia i consumatori sono sempre più̀informati e consapevoli, e tendono a premiare le aziende che si impegnano concretamente a favore dell’ambiente e delle generazioni future. – ha spiegato il team Yop – Con Yop Green Side guidiamo le imprese in una vera rivoluzione che non riguarda solo il modo di porsi all’esterno, ma parte dall’interno. La sostenibilità diventa pilastro fondante della cultura di impresa, che deve essere fondata sui fatti prima che sulle parole. Ecco perché tutte le nostre strategie partiranno dall’analisi dello stato attuale dei clienti, aiutandoli a modificare e implementare i modelli di business presenti prima di esporsi al pubblico”.

Una strategia di comunicazione basata sulla sostenibilità̀ infatti deve reggersi su dati reali, trasparenti e sempre verificabili. “Yop cura ogni aspetto: affianchiamo i nostri clienti in modo costante, seguendo e rispondendo quotidianamente alle loro esigenze. Think green, be smart è la missione che quotidianamente perseguiamo per noi e per chi ci sceglie”.