Spintoni e fuga dalla polizia: il video della lite a Legnano ripreso da un passante

L’incidente stradale avvenuto giovedì 20 maggio e concluso con una lite, in via Gilardelli, a Legnano, davanti all’ingresso del Commissariato della Polizia di Stato, è stato ripreso in un video. Le immagini registrate da un passante stanno facendo il giro dei social e offrono lo spessore della prepotenza con cui i fatti si sono svolti, nonostante la presenza sul posto delle forze dell’ordine.