Sputi e calci agli agenti in casa e al pronto soccorso: arrestata una coppia a Varese

Nel pomeriggio di sabato 15 maggio la polizia di Stato di Varese ha arrestato un uomo e una donna conviventi, al termine di due diversi interventi avvenuti rispettivamente presso l’abitazione della coppia e il locale pronto soccorso.

Inizialmente, le volanti della questura varesina sono intervenute in un condominio di una via del centro di Varese per una lite in corso tra i due, entrambi in stato di alterazione alcolica. Sedati gli animi relativamente alla lite, iniziata per futili motivi e sfociata in lievi ferite, gli agenti, nell’adoperarsi, unitamente a personale sanitario del 118, per soccorrere la donna ferita ad un orecchio, sono stati oggetto di sputi e tentativi di calci e pugni da parte della stessa, la quale, non contenta, ha richiamato il compagno col quale poco prima aveva litigato per avere supporto nell’azione aggressiva nei confronti dei poliziotti.

Ne è nata, quindi, una violenta colluttazione, con gli agenti che a fatica e grazie anche all’utilizzo dello spray urticante in dotazione sono riusciti a contenere l’ira dell’uomo, il quale è stato subito dopo accompagnato in Questura. Uno degli agenti ha anche riportato lievi lesioni.

La scena si è poi spostata presso l’ospedale di Varese, luogo in cui è stata portata la donna per medicare la ferita all’orecchio. Anche qui, invece di ricevere le cure dei sanitari, la stessa ha cercato di picchiare gli agenti della volante che, alla fine, l’hanno tratta in arresto e portata nel carcere femminile di Como. Stessa sorte per il compagno che, in attesa del giudizio di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Per entrambi, nel corso del giudizio direttissimo celebrato nella mattinata odierna, il giudice del Tribunale di Varese ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo che li vede imputati dei reati di lesione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.