Una squadra di volontari rilascerà 100mila avannotti di trota fario nei fiumi della provincia

La piscicoltura di Brusimpiano è ormai risaputamene in prima linea nel progetto di ripopolamento del Lago Ceresio. In questo caso però non si occupa di acque e lacustri, ma di quelle dei torrenti della nostra provincia con un’operazione che ha per obiettivo il rilascio di numerosi avannotti di trota fario, nome scientifico Salmo trutta fario, la “trota di fiume” per intenderci.

L’operazione è coordinata dalla FIPSAS Varese (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) e coinvolgerà molti volontari che potranno recarsi nella mattina di sabato 8 maggio, a partire dalle 8:30, presso i locali della Piscicoltura di via Via Caminatti, 16 a Brusimpiano per farsi consegnare i preziosi esemplari.

Una volta ritirati i pesciolini, a loro è affidato l’importante compito di rilasciarli. Dove? Lungo torrenti e fiumi della della provincia di Varese, teatro ideale per la vita delle trote fario. Il luogo andrà comunicato al guardiapesca che sarà presente in piscicoltura e che avrà il compito di registrate tutte le consegne e i luoghi prescelti per il rilascio.

“Ogni anno una trentina circa di volontari circa si presentano all’appuntamento”, ci racconta Alberto Borroni della piscicoltura, “a cui consegniamo dai 5mila ai 10mila avannotti ciascuno. I pesci sono chiusi in appositi sacchi in cui abbiamo insufflato ossigeno per garantire le migliori condizioni di trasporto”.

L’appuntamento è annuale e registra sempre un’ottima partecipazione.