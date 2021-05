Stai per comprare la tua prima sigaretta elettronica? Ecco cosa considerare 

Hai deciso di passare dalle sigarette al vaping e hai letto tutto sui benefici del vaping e sei pronto a fare una mossa. Ma nel momento in cui si inizia a esplorare diverse opzioni di vaping, si è sconcertati da centinaia di dispositivi disponibili sul mercato.

Ti rendi conto che non è così facile come pensavi. Per questo abbiamo deciso ti spiegare cosa considerare prima di comprare la prima sigaretta elettronica.

Batteria interna VS batteria rimovibile

La batteria è la fonte di alimentazione finale di un dispositivo di vaping, che alimenta tutti gli altri componenti. La maggior parte dei kit utilizza una batteria agli ioni di litio perché è ricaricabile.

In base alla forza del dispositivo, il numero di batterie varia. Alcuni dispositivi avranno una sola batteria, mentre altri possono averne fino a quattro. Possono essere fissate internamente o rimovibili, dove possono essere estratte e sostituite.

La maggior parte dei dispositivi monouso e alcuni kit di penne sono dotati di una batteria interna.

Possono essere ricaricate, ma hanno capacità di potenza limitata, e una volta che la batteria si esaurisce, il dispositivo deve essere sostituito. I kit ad alte prestazioni sono dotati di una batteria rimovibile che può essere sostituita tempestivamente e un singolo dispositivo può essere utilizzato per un periodo più lungo.

Scegliere l’E-Liquid giusto

Un eliquid è l’anima di un kit di vaping. La maggior parte dei vapers non cercano semplicemente delle alternative al fumo, ma qualcosa che possa dare loro un’esperienza piacevole mentre li aiuta a smettere di fumare. Ecco perché scegliere il giusto eliquid è fondamentale.

Tra le varie opzioni di eliquid disponibili, la scelta di quello giusto dipende da due fattori critici e questi sono il tuo dispositivo e le tue precedenti abitudini di fumo.

Se sei un fumatore leggero, dovresti optare per PG, VG e 50/50 eliquid con forza di nicotina fino a 6 mg. Ci sono anche ottimi eliquid contenenti della CBD al loro interno, piacevoli da svapare e con tantissimi benefici apportati.

Se sei un fumatore moderato, dovresti optare per PG e 50/50 eliquid con forza di nicotina fino a 12 mg. Se sei un fumatore pesante, hai solo l’opzione di eliquid PG. Inoltre, potrai scegliere il sapore secondo il tuo gusto. Per maggiori dettagli, puoi consultare la nostra guida approfondita sugli eliquid.

Altri fattori decisivi

Abbiamo già visto alcuni dei fattori cruciali che devono essere considerati prima di acquistare il primo kit. Oltre a questi, ci sono alcune cose ovvie che non devono essere ignorate.

Costo del prodotto

Uno dei principali errori che fanno i vapers per la prima volta è quello di pagare troppo per un kit il cui valore è molto inferiore. Pertanto, è necessario provare a visitare alcune piattaforme online per controllare il prezzo e poi confrontarlo con i negozi locali. Questo ti darà il miglior valore per i tuoi soldi e un kit che vale ogni centesimo.

Inoltre, ricorda che la maggior parte dei kit spesso sembrano abbastanza fantasiosi sui siti web, ma si rivelano completamente diversi nella realtà. Pertanto, si raccomanda di leggere attentamente le recensioni online e poi acquistare un kit. Acquista solo da un sito web rinomato e, se possibile, visita fisicamente i negozi di vape locali per acquistare un kit.

Raccomandazioni di amici e conoscenti

Anche se sei nuovo al vaping, ci sarà qualcuno nella tua rete che l’avrà provato e forse potresti trovare qualcuno che è anche esperto. Puoi contattarli per avere delle raccomandazioni e sentire il loro parere ed esperienza di utilizzo sul lungo periodo.

Sentire i pareri disinteressati di qualcuno è come sempre molto utile per trovare la giusta direzione ed assicurarsi di comprare una buona sigaretta per svapare.