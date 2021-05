Stop alla ferrovia Gallarate Malpensa, le ciclopedonali e la multa per il caviale nel podcast del 21 maggio

Le principali notizie di venerdì 21 maggio

Il Tar ferma il progetto della nuova ferrovia Gallarate-Malpensa, il secondo accesso all’aeroporto intercontinentale di Milano. Uno stop sostanziale, che ferma l’avvio del cantiere e riporta indietro di un anno o più l’iter del progetto. Il Tribunale amministrativo si è pronunciato su uno dei quattro ricorsi contro l’opera, quello presentato dal Parco del Ticino: l’ente Parco – che è espressione di 47 Comuni, delle province di Pavia e Varese e della Città Metropolitana di Milano – considera insostenibile l’inserimento della ferrovia nel territorio di brughiera e bosco. Contro il progetto – presentato da Ferrovie Nord Milano – hanno presentato ricorsi anche Legambiente nazionale e due piccoli Comuni della zona di Malpensa, direttamente interessati dall’opera. La ferrovia Gallarate-Malpensa costituirebbe un secondo accesso all’aeroporto: connesso con le FS e alternativo a quello esistente allacciato alle Nord, sarebbe un collegamento più diretto da Milano, con risparmio di tempo soprattutto nel collegamento dalla stazione Centrale.

Camera di Commercio e Provincia di Varese hanno firmato un accordo biennale per la valorizzazione della rete ciclopedonale provinciale. Il Presidente Antonelli ha spiegato che si lavora alla progettazione e alla realizzazione dei tratti di ciclovie già finanziati, ma anche alla ricerca di finanziamenti e all’analisi di fattibilità tecnico economica dei ulteriori tratti d’interesse sovralocale tuttora mancanti. Sei le ciclopedonali in arrivo.

La giunta di Lonate Pozzolo guidata da Nadia Rosa ha deciso di costituirsi parte civile nei confronti dell’ex primo cittadino Danilo Rivolta, accusato insieme ad altri di scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 18 giugno a Milano.

Un passeggero russo in arrivo da Mosca è stato fermato dai funzionari dell’agenzia delle dogane e dai militari della Guardia di finanza al suo arrivo a malpensa. Nel bagaglio aveva tre vasetti di “Black Caviar Astrakhan”, per un totale complessivo di 300 grammi. Il caviale può essere importato in Italia solo nel limite di 125 grammi a viaggiatore. I doganieri hanno proceduto al sequestro amministrativo della parte eccedente la franchigia per la quale il passeggero riceverà anche una sanzione amministrativa compresa tra 3mila e 15mila euro.

Un altro intenso weekend di calcio per le nostre squadre impegnate nel campionato di Serie D. La prima a scendere in campo è la Castellanzese, che sabato dovrà conquistare i tre punti a Sestri Levante per continuare a sperare nel primo posto. Domenica in campo le altre: la Caronnese al “Comunale” di Caronno Pertusella se la vedrà contro la capolista Gozzano, mentre il Legnano sarà impegnato a Fossano. Torna al “Franco Ossola” il Varese, che contro il Borgosesia ha l’occasione di chiudere il discorso salvezza. Potrete seguire la diretta testuale della gara, come sempre, azione per azione, sul liveblog di VareseNews.

Domenica prossima 23 maggio alle ore 10, la città di Varese ricorda la figura di Giovanni falcone a ventinove anni dalla strage di Capaci. Per commemorare il magistrato, ucciso insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, verrà posata una corona commemorativa sotto il portico di Palazzo Estense a Varese, dove è stata apposta la lapide in memoria del magistrato e dell’amico e collega Paolo Borsellino. Successivamente dalle 10.30 all’interno della Tensostruttura ai Giardini Estensi, si terrà la presentazione del libro “La luna sulle ali. La Protezione Civile, il ritratto di un’epoca. Colloqui con Giuseppe Zamberletti”: la biografia scritta da Gianni Spartà e Lorenzo Alessandrini

