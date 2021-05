Strega Varese: la storia di una vita attraverso l’identità delle sue case

Non è usuale leggere un libro dove gli esseri umani non hanno un nome proprio, ma le case sì.

Non è usuale nemmeno un libro che descriva le case non come degli edifici, ma come dei luoghi del cuore: come delle “home”, più che delle “house”. Luoghi a tratti incredibili, come la “casa del persempre” (l’anello nuziale) o “la casa della voca” (una cabina telefonica)

Quello di Andrea Bajani si presenta come un racconto oggettivo, quasi un manuale di ognuno dei 4o luoghi diversi citati nel libro: ma il risultato è un racconto che cataloga più che oggetti, emozioni, e rende la storia di una vita attraverso la descrizione di tante fotografie, come se fossero raccolte su una scrivania disordinata. Si passa, tra i capitoli, da un’immagine anni settanta ad una recente, da Roma a Parigi, dall’infanzia alla vecchiaia, dal racconto intimo fino alla storia d’italia. Ritagli, immagini, piani sequenza: un libro visivo, cosi tanto da rendere superflui i nomi propri delle persone. Il protagonista, “per convenzione” si chiama Io, il padre del protagonista Padre, i parenti Parenti. Non sono loro la parte importante del racconto: non è la loro descrizione ciò che li definisce, quanto la descrizione del luogo in cui vivono ciò che stanno provando.

Per questo tra i personaggi più importanti e ricorrenti, e a cui è dedicata anche uno dei capitoli e la copertina del libro, c’è una tartaruga. Essere vivente e casa nel contempo, luogo dove si svolge la vita e vita stessa, che accompagna e riporta il senso del libro, suddiviso in ben 78 capitoli, ognuno dedicato a una casa o a un momento di essa.

Capitoli tutti diversi tra loro, per spazio e tempo: ma che alla fine raccontano una storia unitaria, con due generazioni di famiglie destinate alla solitudine, sullo sfondo di un’Italia di cui si tratteggia soprattutto la parte più solitaria della sua storia, come il rapimento di Aldo Moro o la morte di Pierpaolo Pasolini. Che, in questo racconto, perdono come tutto il resto di ciò che è umano la loro identità, diventando semplicemente “il prigioniero” e “il poeta”.

Scheda libro

Titolo: Il libro delle case

Autore: Andrea Bajani

Casa editrice: Feltrinelli, 2021

Prezzo di copertina: 17€