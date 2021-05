StregaVarese, le dirette con i semifinalisti del Premio Strega sulla nostra pagina Facebook

Cosa si prova a partecipare al premio letterario più importante d’Italia, il Premio Strega? Che impatto può avere sulle carriere di alcuni scrittori? Questo e molto altro verrà chiesto ai semifinalisti nel corso delle dirette sulla pagina Facebook di VareseNews.

Queste interviste “a distanza” rientrano nel progetto di lettura StregaVarese, che raggruppa intorno a sé 12 giornalisti della redazione che leggono e recensiscono i romanzi loro assegnati e, infine, si confrontano direttamente con chi li ha scritti.

StregaVarese: il calendario delle dirette

I giornalisti che hanno aderito al progetto di lettura dialogheranno con gli autori e le autrici semifinalisti dello Strega.

Si parte giovedì 6 maggio (ore 18.30): Nicole Erbetti intervisterà Lisa Ginzburg, autrice di Cara pace. Lunedì 10 maggio (ore 20.30) Tommaso Guidotti dialogherà con Roberto Venturini sul romanzo L’anno che a Roma fu due volte Natale.

Giovedì 13 maggio (ore 18.30) sarà la volta di Lidia Romeo e di Donatella Di Pietrantonio, scrittrice di Borgo sud. Martedì 18 maggio (ore 20.30) Roberto Morandi intervisterà l’esordiente Alice Urciolo, che ha pubblicato Adorazione.

Giulia Caminito, autrice de L’acqua del lago non è mai dolce, verrà intervistata lunedì 24 maggio (ore 21.00) da Erika La Rosa.Venerdì 28 maggio (alle ore 18.30) sarà il turno Michele Mancino e la scrittrice de Il pane perduto, Edith Bruck.

L’appuntamento con Marco Tresca e Daniele Petruccioli (autore de La casa delle madri) è per lunedì 31 maggio ore 20.30. Sabato 5 giugno (ore 18.30) la giornalista Maria Carla Cebrelli intervisterà Teresa Ciabatti sul suo ultimo romanzo, Sembrava bellezza. La diretta con Andrea Camurani e Maria Grazia Calandrone su Splendi come vita sarà lunedì 7 giugno, alle ore 18.00. L’ultima diretta è fissata per mercoledì 9 giugno (ore 18.30): Orlando Mastrillo intervisterà Giulio Mozzi, scrittore de Le ripetizioni.