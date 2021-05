In tanti per la “prima” di Insight Foto Festival

Fotografia come espressione di diverse visioni, realtà, mondi. Ma anche un’occasione per scoprire la città di Varese, i suoi luoghi espositivi, piccoli angoli raramente aperti al pubblico, saloni affrescati. (Foto Matteo Canevari)

Galleria fotografica Insight Photo Festival 2021 - Il festival della fotografia contemporanea di Varese 4 di 21

Insight Foto Festival è questo e molto altro. Il festival della fotografia contemporanea ha preso il via nel fine settimana e prosegue da venerdì a domenica prossima permettendo al pubblico di scoprire un’arte non sempre facile da capire ma certamente affascinante.

Gli spettatori possono infatti immergersi in diverse tipologie di esposizione, le fotografie di giovani artisti, ma anche raccolte collettive nate dalla volontà di portare in mostra ricordi ed emozioni della gente. Se avete intenzione di passare del buon tempo tra le vie di una città che riserva scorsi inaspettati, il festival è dunque un’ottima occasione.

E il numero di visitatori del primo fine settimana lo dimostra: «Siamo soddisfattissime dell’avvio del festival, sia in termini di numeri, vista la grande partecipazione, sia in termini di curiosità e interesse verso questo nuovo evento. Siamo contente di aver visto tra le mostre non solo professionisti del settore ma un pubblico più ampio. Inoltre, c’è stata grande partecipazione agli eventi collaterali», spiega Daniela Domestici, fondatrice e direzione artistica del festival.

L’evento, infatti, è di APS Gattabuia, diretto e curato da Daniela Domestici e Chiara Del Sordo in collaborazione, per la direzione artistica, con Laura Davì ed è distribuito in otto sedi. È iniziato il fine settimana del 21 maggio e si terrà anche il prossimo, dal 28 al 30 maggio, con mostre, libri d’artista, proiezioni, talk, performance artistiche e visite guidate.

Puoi guardare tutto il programma, location, info e biglietti: https://www.insightfotofest.it/