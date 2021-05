Una targa per Enzo Tortora davanti alla sua casa di Milano

Nella giornata del 33º anniversario della morte di Enzo Tortora il Comune di Milano ha deciso di apporre, sulla storica dimora in via dei Piatti 8, una targa in memoria del giornalista milanese.

La cerimonia istituzionale di scopertura alla presenza del Sindaco e di alcune personalità che hanno vissuto al fianco di Tortora è prevista alle 15 di martedì 18 maggio.

I Consiglieri regionali Michele Usuelli (Più Europa/Radicali) e Niccolò Carretta (Misto/Azione) esprimono profonda soddisfazione per la decisione “Enzo Tortora è stato il protagonista della lotta per la “giustizia giusta” in Italia e in Europa e continua ad esserlo ancora oggi proprio perché quelle istanze restano pendenti da allora. – dichiarano Usuelli e Carretta – La situazione della Giustizia in Italia è rimasta quella che Tortora ha cercato di cambiare, in prima persona attraverso la sua travagliata vicenda giudiziaria e in prima linea con i Radicali. La targa apposta dal Comune di Milano è un invito alla cittadinanza a dare un futuro alla memoria ed è per noi uno sprono per continuare “a parlare anche per quelli che parlare non possono” attraverso gli incarichi istituzionali che ricopriamo”.