In “Taxi con il cuore” non solo per vaccinarsi: si allarga il servizio per gli anziani di Varese

“Taxi con il cuore”, l’iniziativa solidale di Family Care per garantire il trasporto gratuito agli anziani verso i centri di Varese (Ospedale di Circolo di Varese e nuovo Centro Vaccinale di Schiranna), non si ferma e si allarga, offrendo un supporto ancora più ampio ai più fragili. In accordo con Radio Taxi Varese, partner del progetto, da oggi gli Over 70 potranno utilizzare “Taxi con il Cuore” non solo per la vaccinazione anti-Covid ma per qualunque tipo di esigenza medica, usufruendo gratuitamente del trasporto in taxi andata e ritorno verso la destinazione dove effettuare la prestazione, sia questo il medico di base, un medico specialista o qualunque altro tipo di servizio a carattere sanitario e terapeutico.

Lanciata a fine marzo da Family Care, l’Agenzia per il Lavoro specializzata nell’assistenza familiare controllata da Openjobmetis, l’iniziativa “Taxi con il Cuore” era nata per offrire una corsa gratuita andata e ritorno in taxi verso i centri vaccinali ai cittadini di Varese Over 80.

A metà aprile è stato ampliato agli Over 60, per venire incontro alle esigenze di spostamento a fronte del proseguimento della campagna vaccinale verso questa classe di età.

L’iniziativa è stata accolta con favore dalla cittadinanza e delle istituzioni del territorio, tanto che Family Care ha deciso di metterla a disposizione non solo per gli anziani ancora coinvolti nel programma di vaccinazione (sia per il vaccino che per il richiamo) ma per tutti gli Over 70 che per diversi motivi possono aver bisogno di un trasporto per motivi medico-sanitari.

Per accedere al servizio basterà contattare la filiale Family Care di Varese (da lunedì a venerdì in orario 9-13 e 14-18) al numero di telefono 0332.1430125. Il personale di Family Care fornirà sia un codice che l’utente dovrà poi comunicare a Radio Taxi Varese per chiamare il taxi (in base alla data e all’orario del proprio appuntamento), sia un voucher digitale che dovrà essere mostrato al tassista per usufruire gratuitamente della corsa.

Per il ritorno sarà sufficiente richiamare Radio Taxi Varese con il medesimo codice e concordare il viaggio di rientro.