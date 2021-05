Tenta la rapina al distributore di Sesto Calende con pistola giocattolo, arrestato

Si era fermato a fare benzina ad un distributore di Sesto Calende l’automobilista che nella tarda serata di lunedì si è trovato nel bel mezzo di un tentativo maldestro di rapina. Il malvivente è un uomo di circa 40 anni che è stato arrestato dai Carabinieri di Vergiate nel giro di pochi minuti.

La vittima, infatti, non si è spaventata di fronte alla pistola puntata dal 40enne (poi rivelatasi giocattolo) e ha subito chiamato il 112 che ha provveduto a mandare una pattuglia in pochi minuti. Di fronte alla resistenza posta dalla vittima il rapinatore se l’è data a gambe levate ma è stato fermato a poche centinaia di metri dalla stazione di servizio.

La flagranza del reato non ha lasciato scelta ai militari che hanno dovuto condurlo in carcere, in attesa dell’interrogatorio di convalida che si svolgerà domani mattina, mercoledì, davanti al Gup di Busto Arsizio e alla presenza del difensore Katia Broggini.