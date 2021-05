Torna il teatro in piazza a Cardano al Campo con “La spartizione” di Piero Chiara

A Cardano al Campo la cultura riparte con il teatro all’aperto: domenica 6 giugno, alle 21, in piazza andrà in scena la commedia tratta da “La spartizione” di Piero Chiara, che ha reso celebre sul grande schermo Luino e il Lago Maggiore nell’adattamento cinematografico con Ugo Tognazzi e Milena Vukotic; la regia è di Marco Filatori.

Il romanzo ruota attorno alle tre sorelle Tettamanzi: la vita di Tarsilla, Fortunata e Camilla, ragazze tutte casa e chiesa, viene sconvolta dall’arrivo di Emerenziano Paronzini, un seduttore attempato e mascalzone.

Le tre si trasformeranno da pie zitelle in donne consapevoli della propria femminilità, pronte a spartirsi l’oggetto dei loro desideri. L’opportunista, invece, finirà per essere vittima dei suoi stessi giochi in un completo ribaltamento dei ruoli.

La trasposizione è un progetto della compagnia Teatro in Mostra di Como

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria: si può fare telefonando al numero 0331 266270 (il martedì e giovedì, dalle 9 alle 12.30) o mandando una mail a cultura@comune.cardanoalcampo.va.it.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato in sala consiliare Pertini di via Verdi.