Traffico di droga e armi, arresti in tutta la Lombardia, manette anche a Varese

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina, eroina, hashish e marijuana, ricettazione di auto ed armi, evasione.

Sono questi i reati contestati alla base degli arresti che sono in esecuzione in queste ore in diverse province lombarde.

Dalle prime luci dell’alba infatti nelle province di Milano, Pavia, Varese, Como, Cremona, Parma, Verbania e Novara, i militari dei Comandi Provinciali di Monza Brianza e di Milano, supportati da quelli dei Comandi territorialmente competenti, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare.

L’ordinanza è stata emessa dal GIP di Milano su richiesta di quella Direzione Distrettuale Antimafia.

Nell’operazione antidroga sviluppata su indagini dei carabinieri di Monza e Milano è stata smantellata un’intera associazione tra italiani e nordafricani.

Ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.