Tragedia del Mottarone: “Governo e istituzioni impegnate per capire le cause“

«Il Governo e tutte le istituzioni sono impegnate per risalire alle cause e capire cos’è accaduto, ma anche per dare vicinanza alle famiglie e soprattutto al bambino ricoverato a Torino in prognosi riservata. Sono in corso indagini della magistratura e sono state messe a disposizione tutte le documentazioni per le verifiche».

Lo ha detto in conferenza stampa al Palacongressi di Stresa il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini che ha ricordato l’impegno «di tutte le istituzioni per evitare che questo accada di nuovo. Ringrazio il sindaco per aver istituito una giornata di lutto cittadino, che ha dimostrato grande senso di partecipazione», ha spiegato

Alla conferenza stampa – brevissima – era presente anche il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per fare il punto sull’incidente del Mottarone, dove la caduta di una cabina della funivia ha causato 14 vittime.

Presenti anche il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, il vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso, e l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Protezione Civile, Marco Gabusi e il prefetto di Verbania, Angelo Sidoti.

Il sindaco di Stresa, Marcella Severino si è soffermata a parlare coi giornalisti specificando che «tutte le attenzioni in questo momento sono rivolte alle famiglie che hanno perso i loro cari e al piccolo ricoverato a Torino».

«Abbiamo messo a disposizione strutture alberghiere per accogliere i parenti delle vittime in questo momento».