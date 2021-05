Travolto da una slavina e soccorso in elicottero il giovane varesino che attraversa l’Italia a piedi

Elia Origoni, il ragazzo di 29anni di Besozzo che sta percorrendo a piedi tutta l’Italia lungo il sentiero del Cai, ha avuto un incidente in montagna nel mezzo della sua impresa. Sabato 29 maggio, attraversando le pendici del Monte Prado, la montagna più alta della toscana, è stato travolto da una slavina. A raccontarlo è lui stesso dopo essere stato soccorso e trasportato in sicurezza in ospedale.

La slavina si è staccata una cinquantina di metri al di sopra del suo percorso e lo ha travolto: «Un braccio e la testa fortunatamente sono rimasti liberi di muoversi, e riuscivo a respirare – racconta Elia -. Con piccoli movimenti sono poi riuscito a liberare anche l’altro braccio, e infine a staccarmi lo zaino, che era rimasto fuori dalla neve. Grazie al localizzatore GPS di emergenza sono poi riuscito a chiamare i soccorsi, visto che il telefono era disperso nella neve».

Origoni è riuscito a mantenere la calma e a reagire con prontezza, del resto è lui stesso un volontario del soccorso alpino, e nei primi momenti dopo la slavina è riuscito a liberarsi: «con un bastoncino ho iniziato a rompere la neve che mi schiacciava le gambe contro un albero, ci sarà voluta più di un’ora. Appena libero, aspettando speranzoso l’arrivo dei soccorsi, mi sono infilato nel sacco a pelo, cercando di riscaldare le parti del corpo che avevano preso più freddo. E alla fine il rumore inconfondibile del Drago del Vigili del Fuoco, che individuatomi, mi han portato via».

L’incidente si è risolto quindi nei migliori dei modi, con due costole rotte e un po’ di contusioni. «Per ora non voglio fare previsioni sul futuro – spiega Elia -, penso solo a guarire e a rimettermi in piedi. Il resto si vedrà. Lo spirito è comunque in ottime condizioni…vi terrò aggiornati».

