Tu puoi vincere un monopattino elettrico, i Mulini di Gurone una ripulita: torna “Puliamo il tuo parco”

Vallelata, in collaborazione con Legambiente, torna con la seconda edizione di “Puliamo il tuo parco”, l’iniziativa nazionale di mobilitazione alla cura del verde cittadino. Per fare ancor più rete e chiamare quante più persone all’azione, quest’anno gli organizzatori hanno coinvolto un interlocutore che avrà un ruolo fondamentale: le scuole. Proprio la sensibilizzazione e l’educazione delle giovani generazioni al rispetto dell’ambiente, infatti, sarà il motore di questa nuova edizione dell’iniziativa lanciata con successo lo scorso anno.

Fino al 30 giugno sul sito puliamoiltuoparco.vallelata.it i consumatori potranno votare il loro parco del cuore tra i 6 in lista in Lombardia, abbinati ad alcune scuole del territorio. Fra questi l’unico luogo in provincia di Varese sono i Mulini di Gurone, nel comune di Malnate.

I Mulini di Gurone

L’area è nel tratto di valle del fiume Olona, a nord della diga di laminazione delle piene ed è compresa tra il Plis Valle del Lanza del Comune di Malnate e il Plis Cintura Verde Sud di Varese. All’interno dell’invaso sorge l’antico abitato dei Mulini di Gurone, circondato da un argine ad anello.

Questa la lista di tutti gli sfidanti:

Milano: Parco Trotter – Scuola Primaria Casa del Sole

Milano: Parco di Villa Finzi – Scuola Primaria F. Crispi

Pavia: Parco della Vernavola – Scuola primaria Ada Negri

Desio (MB): Parco Tittoni – Scuola I.C. Prati

Malnate (VA): I Mulini di Gurone – Scuola secondaria di primo grado – Nazario Sauro

Brescia: Parco Tarello

Al termine delle votazioni il parco più votato in ogni regione verrà ripulito nel corso di una simbolica giornata di volontariato, mentre Legambiente regalerà alla scuola abbinata un percorso didattico sulle tematiche ambientali. Per tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa esprimendo il proprio voto, Vallelata mette invece in palio 20 monopattini elettrici.

“Siamo davvero entusiasti di portare avanti questa iniziativa lanciata lo scorso anno. L’impossibilità di viaggiare a causa della pandemia ci ha portato a riscoprire le nostre città piccole e grandi e il verde che le abbellisce, rendendo ancor più importante la tutela dei parchi”, ha commentato Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese. “In occasione della seconda edizione abbiamo voluto fare un passo in più, coinvolgendo le scuole del territorio perché proprio la formazione delle future generazioni a rispettare e difendere il nostro Pianeta è fondamentale, e lo è anche che i brand si spendano per spronare i giovani a farsi portatori di un cambiamento per vivere in un mondo più sano e pulito”.

Il Ponte di Malnate sotto il quale scorre il fiume Olona, poco prima che giunga ai Mulini di Gurone

“Ci riempie di soddisfazione assistere ad una crescente partecipazione di cittadini in attività di cura del territorio, che dimostrando una gran voglia di dare un contributo concreto per rendere i propri quartieri un luogo più accogliente. – ha dichiarato Andrea Causo, Direttore di Legambiente Lombardia – È un atto di cittadinanza responsabile che parte dalla consapevolezza che l’azione del singolo si riflette sulla collettività. Ognuno, infatti, può fare la differenza tutti i giorni, attraverso la corretta gestione e raccolta dei rifiuti e facendosi portavoce in prima persona di un messaggio di civiltà contrastandone l’abbandono. Per questo le attività nelle scuole sono molto importanti, perché l’entusiasmo dei più piccoli spesso si trasferisce anche agli adulti, impartendo loro una grande lezione di educazione civica”.