I turisti americani tornano in Italia: la Delta Air Lines riapre a tutti

I voli COVID-tested Delta Air Lines dagli USA per l’Italia saranno aperti a tutti i passeggeri a partire dal 16 maggio, a seguito della revoca delle restrizioni all’ingresso da parte del governo italiano, che consente ai turisti americani di tornare a visitare l’Italia per la prima volta dopo oltre un anno.

“Delta è stata la prima compagnia aerea statunitense a lanciare voli senza quarantena per l’Italia, e i nostri voli COVID-tested si sono rivelati essere la strada giusta per ricominciare a volare a livello internazionale in sicurezza” ha detto Alain Bellemare, E.V.P e President – International di Delta. “È incoraggiante vedere come il governo italiano abbia compiuto questo passo verso la riapertura del Paese ai visitatori leisure dagli Stati Uniti sui nostri voli con protocollo dedicato, sostenendo così la ripresa economica dalla pandemia globale”.

I passeggeri hanno attualmente diverse opzioni di collegamenti COVID-tested non stop per l’Italia, tra cui:

– Atlanta – Roma: volo cinque volte a settimana, giornaliero dal 26 maggio

– New York-JFK – Milano: volo giornaliero

– New York-JFK – Roma: volo tre volte a settimana, giornaliero dal 1° luglio

I voli esistenti per Roma e Milano continueranno ad essere operati con Airbus A330-300 da 293 posti, mentre le rotte aggiuntive saranno operate con Boeing 767-300 da

226 posti.

L’Italia è la quarta destinazione che Delta propone ai viaggiatori leisure quest’estate, dopo l’Islanda, la Grecia (dal 28 maggio), raggiungibili da più gateway statunitensi.