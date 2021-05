Tutti favorevoli tranne De Troia: passa quasi all’unanimità in consiglio il nuovo centro sportivo Bustecche

E’ stata una votazione quasi all’unanimità quella che ha ratificato il progetto per la riqualificazione del centro sportivo delle Bustecche, che si concretizzerà grazie un accordo con il Varese Calcio.

Il quasi è d’obbligo perchè, in un quadro di voti favorevoli che ha unito maggioranza e opposizione (Con la maggioranza hanno infatti votato compatte Forza Italia, Lega e Lista Orrigoni), anche se con qualche minima perplessità – dall’erba sintetica al dubbio che non fosse coinvolta l’università – una sola voce è stata “stonata”: il consigliere del gruppo misto – già Lista Galimberti – Agostino De Troia, che si è astenuto.

Un’astensione ancora più pesante e visibile per il fatto che De Troia è della zona: «Ovviamente non sono in disaccordo sul fatto che venga riqualificato un centro sportivo che era in stato di visibile degrado – ha spiegato De Troia – Ma contesto il fatto che si spacci questa riqualificazione come un vantaggio per il quartiere: quel centro sarà al servizio della società, e il quartiere non sarà coinvolto minimamente».

A nulla sono valse le spiegazioni dell’assessore allo sport Dino De Simone, che ha ricordato al consigliere come «In quel centro e nei pressi ci saranno Due campi di calcio nuovi, un bar a disposizione del quartiere, un nuovo skate park ed è previsto un collegamento con università e CFP – ha sottolineato De Simone – Il lavoro che verrà fatto sarà un gran bel lavoro». L’opionione di De Troia è rimasta l’unica non a favore.

I LAVORI PER RINNOVARE IL CENTRO SPORTIVO

I lavori cambieranno in parte il volto del centro sportivo, all’interno del quale saranno risolte una serie di problematiche relative ad alcuni abusi edilizi del passato (dalla tribuna a una parte degli spogliatoi). Proprio la tribuna sarà probabilmente l’opera più importante: gli spalti saranno oggetto di un intervento profondo con la nuova copertura, l’integrazione dei servizi igienici e la realizzazione di un vero, piccolo bar (attualmente c’é una sala non a norma con distributori automatici) che possa fungere anche da biglietteria.

La convenzione ha preso il via il 1° aprile, avrà una durata decennale e verrà migliorata in corso d’opera a livello di interventi al centro sportivo. Nel suo discorso Amirante ha spiegato che «il campo principale (a 11) verrà realizzato con fondo sintetico per essere omologato sino al campionato di Eccellenza (a livello senior) mentre a livello giovanile consentirà le gare degli Juniores Nazionali ma in futuro, eventualmente, anche fino alla “Primavera2”. Il campo secondario, comunale, resterà a disposizione del quartiere e non sarà ritoccato; il campo a 5 sarà migliorato.