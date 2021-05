Ubriaca e a spasso a Varese col manganello: denunciata dai carabinieri

Un manganello in metallo di 40 centimetri, portato addosso come fosse un qualsiasi oggetto da passeggio.

Nella serata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese una 30enne accusata di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

In particolare, i militari sono intervenuti a Varese in viale Milano, dove hanno proceduto al controllo della giovane trovata a piedi e ubriaca fradicia.

Alla vista delle divise la donna ha dato in escandescenze spintonando i militari che la riportavano alla calma a seguito dell’intervento di personale sanitario del 118.

Sottoposta a perquisizione personale, la stessa veniva trovar in possesso di un bastone in metallo, della lunghezza di 40 cm circa, del quale non era in grado di giustificarne il porto, che veniva sequestrato dai carabinieri.