“Ufo” nel cielo dell’Alto Milanese? No, satelliti della costellazione ‘Starlink’

La segnalazione a tarda sera da un affezionato lettore: «In cielo un serpente luminoso, una fila di aerei che arrivava da ovest, diciamo dalla direzione del Ticino e proseguiva verso Saronno. Ero sul terrazzo con mia moglie e abbiamo visto questa strana cosa. Una fila molto lunga di punti luminosi, penso non meno di trenta, forse erano aerei ma una cosa molto strana, chissà se altri li hanno visti».

Una rapida ricerca sui canali d’informazione ed ecco la notizia sulla stampa nazionale. Gli “ufo”, presunti, finiscono anche in prima pagina come accade con il Corriere dello Sport : «In molti hanno pensato a degli ufo, ma in realtà il fenomeno sarebbe da ricondurre a un passaggio di satelliti che fanno parte della costellazione ‘Starlink’ lanciati in quantità per conto delle industrie di telecomunicazioni, anche nelle scorse settimane. Questi vengono utilizzati soprattutto per l’accesso a internet satellitare».

La foto in copertina è stata ripresa dal Corriere dello Sport