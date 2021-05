È un allievo del Ciofs di Castellanza il miglior apprendista barman

Marco Trifino, studente del Ciofs di Castellanza ha vinto la prima fase del Campionato Italiano Barman riservato alle scuole alberghiere.

Lo studente si è aggiudicato la XXI edizione superando i 66 partecipanti provenienti da diversi istituti in tutta Italia.

Il punteggio finale è stato determinato dalla somma dei voti di gradimento espressi attraverso il sito del

concorso a cui si è aggiunta la valutazione tecnica della commissione FIB (Federazione Italiana Barman)

scuola.

Marco, allievo del terzo anno del settore della sala bar, che ha ottenuto il primo posto nella categoria

classic con il cocktail November in Tuscany, parteciperà alla fase finale live in occasione del CIB PRO (Campionato Italiano Barman Professionisti) che si terrà nel mese di novembre 2021.

Questo esito è il risultato dell’impegno di tutto il corso del settore della sala bar: le tutor e i formatori

hanno portato a compimento in questa partecipazione l’intero percorso di formazione e preparazione degli allievi: anche l’esperienza di stage (seppur in un anno complicato come quello che sta finendo) ha dato il suo contributo.

In questi giorni stanno arrivando al CFP molte richieste di personale per camerieri e baristi da imprese del settore, primi segnali positivi di ripresa ma anche riconoscimento della qualità della formazione proposta del nostro CFP.

Un ringraziamento va anche agli allievi del settore “Servizi di impresa” e “Vendite” che hanno realizzato

riprese e montaggio del video che è stato mandato per partecipare al concorso. I ragazzi sono sempre al centro delle attività del Ciofs Castellanza, con uno sguardo verso il loro futuro professionale, con grande sinergia e passione.

Il CFP ha programmato un momento di riconoscimento per il vincitore, durante l’open day che verrà organizzato il 28 Giugno presso il Centro di Castellanza, per dare la possibilità ai ragazzi delle scuole superiori che potrebbero aver bisogno di un riorientamento e un cambio di percorso.