Boato a scuola, studenti evacuati alla media Righi. I tecnici: “E’ sicura”

Era quasi mezzogiorno quando ieri, martedì 25 maggio, un forte rumore proveniente dai muri ha messo in allarme gli studenti della scuola media Righi-Salvemini. Immediata l’evacuazione in cortile e la richiesta, da parte della preside del IC Varese 1 Luisa Oprandi, dell’intervento urgente dei tecnici per quel “boato”, come lo hanno poi definito ragazzi e insegnanti, di cui non si capiva l’origine.

«Gli ingegneri del Comune hanno accertato che c’è stata una piccola caduta di intonaco dal soffitto che è stata però parata dal controsoffitto, che ha impedito ai pezzi di intonaco di raggiungere il pavimento, ma generando il rumore che ha messo in allarme i ragazzi», spiega Andrea Civati che ieri nel pomeriggio è intervenuto al Consiglio d’Istituto del IC Varese 1 – già convocato per il 25 maggio – per spiegare l’accaduto. «La Righi, come tutte le scuole di quell’epoca, ha dei controsoffitti “antisfondellamento” che hanno proprio lo scopo di parare l’eventuale caduta di intonaco – aggiunge – e ieri hanno svolto il loro lavoro. Probabilmente i bambini si sono spaventati perché nello spazio vuoto tra soffitto e controsoffitto, lo strato rigido di pittura che si è staccato cadendo ha generato un rimbombo».

«Questa mattina è già stato montato il trabattello per ripristinare l’intonaco nell’aula interessata, al pian terreno. Intanto sono state spostate in un’altra ala della scuola sia le tre classi della secondaria di primo grado che facevano lezione lì, sia le tre classi della primaria Mazzini che si trovano al piano di sopra – spiega la Preside – I bambini della primaria pare non si siano allarmati per il rumore perché al momento del distacco dell’intonaco si stavano preparando per andare in mensa».

«Tutti gli studenti rientreranno nelle loro aule solo quando riceveremo la relazione scritta di agibilità da parte dei tecnici del Comune che sono intervenuti», precisa comunque Luisa Oprandi. Relazione tecnica che, precisano da Palazzo Estense, gli ingegneri stanno già predisponendo.