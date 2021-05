Un fine settimana all’insegna del pianoforte per la 30° edizione del festival Milano Musica

(Foto di Davide Cerati) – Si conclude nel fine settimana la prima parte del 30° festival Milano Musica “D’un comune sentire”.

Sarà un weekend tutto dedicato al pianoforte, con una serie di oncerti e recital pianistici all’Auditorium San Fedele.

Venerdì 28 maggio alle 19 e sabato 29 maggio alle 11 e alle 19 Ciro Longobardi presenta in tre concerti l’intero Catalogue d’oiseaux di Olivier Messiaen, mentre domenica 30 maggio Maurizio Baglini interpreta Berceuse e Filastrocca di Francesco Filidei – piccola anteprima del Concerto per pianoforte e orchestra in programma a settembre in prima assoluta – cinque sonate di Domenico Scarlatti e D’après cinq chansons d’élite di Azio Corghi.

Lunedì 31 maggio, sempre all’Auditorium San Fedele, è in programma la proiezione cinematografica di Stalker, che ripercorre il legame tra Luigi Nono e Andrej Tarkovskij.

