Un giorno speciale per Castiglione, con il nuovo parco inclusivo e il centro storico in festa

Un giorno speciale oggi, sabato 15 maggio, a Castiglione Olona: il paese, infatti, celebra i bambini e i commercianti.

Due eventi, infatti, stanno arricchendo il pomeriggio castiglionese. Alle 16 sarà inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo al castello di Monteruzzo.

L’area giochi al castello di Monteruzzo

«Dopo la chiusura di alcuni giorni per permettere l’installazione di un nuovo gioco inclusivo, lo spazio dedicato allo svago e al divertimento dei bambini è stato ulteriormente ampliato ed arricchito. Già nei mesi scorsi, avevamo portato a termine un intervento di riqualificazione attraverso la realizzazione di un’agevole pavimentazione e l’installazione nuovi giochi inclusivi in grado di permettere ai bambini di giocare fianco a fianco senza differenze. L’intero progetto di riammodernamento dell’area, realizzato grazie a un bando di Regione Lombardia, è ora definitivamente concluso e darà la possibilità ai più piccoli di poter giocare in uno spazio sicuro e senza barriere» scrive in una nota l’Amministrazione comunale.

Oltre a questo, il centro storico sarà chiuso al traffico: «In via sperimentale, si è deciso deciso di istituire la chiusura al traffico di Piazza G. Garibaldi e delle vie limitrofe per favorire la fruizione dell’area da parte dei pedoni e dei turisti in visita al borgo e ai suoi musei. La chiusura é inizata oggi, sabato 15 maggio, dalle 15, e continuerà fino alle 22, mentre domenica 16 maggio dalle 9 alle 22».

Il sindaco Giancarlo Frigeri spiega questa decisione con la volontà di dire, principalmente, “Grazie”: «Si tratta di un omaggio ai nostri commercianti, che hanno tenuto duro in questo periodo, e al coraggio di chi ha preso in gestione o sta aprendo nuovi esercizi commerciali nel centro storico. Vogliamo valorizzare il nostro borgo e il loro entusiasmo non può che giovare a tutta Castiglione. Speriamo che i cittadini vengano a passeggiare in questi giorni in centro, questi commercianti si meritano l’incoraggiamento di tutto il paese».