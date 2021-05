“Un grazie concreto ai volontari della Protezione Civile dalle aziende del territorio”

Non si fermano le manifestazioni di vicinanza ai volontari di Protezione Civile impegnati su vari fronti da oltre un anno nel sostegno alla popolazione colpita dall’emergenza sanitaria.

Un impegno che è stato riconosciuto non solo dalle istituzioni e dai cittadini, ma anche da alcune aziende del territorio che hanno dimostrato il loro ringraziamento in maniera concreta, con gesti di grande generosità.

Come segnala il consigliere provinciale delegato Alberto Barcaro, in questi giorni l’Ottica Even di Gallarate si è resa disponibile a offrire in omaggio un paio di occhiali da vista compreso di lenti ai volontari di Protezione Civile della Provincia di Varese, regolarmente iscritti al DBVol Regionale, su presentazione del tesserino di riconoscimento.

“Negli anni scorsi l’Ottica Even aveva promosso azioni di questo genere nei confronti di altre realtà del territorio, in quest’anno di pandemia ha pensato ai volontari di Protezione Civile che fin dall’inizio dell’emergenza si sono messi a disposizione con coraggio e senso di responsabilità per rispondere alle necessità dei cittadini e del sistema sanitario – commenta Barcaro -. Da parte mia e per conto di tutti i volontari rivolgo all’azienda un sentito ringraziamento per aver pensato a questo gesto concreto che è indice di grande attenzione nei confronti della Protezione civile ed è anche una forma di riconoscimento dell’importante ruolo che i volontari hanno svolto e svolgono nella gestione dell”emergenza. E non si tratta di un gesto isolato, segno di una sensibilità diffusa sul territorio”.

L’iniziativa dell’Ottica Even fa infatti seguito ad altre forme di ringraziamento e di collaborazione messe in campo da alcune aziende del territorio provinciale. “Ricordo che Eolo ha fornito gratuitamente le connessioni Internet per i centri tamponi e i siti vaccinali della provincia, il Raviolificio Lo Scoiattolo ha donato molte confezioni di pasta fresca per la cucina da campo delle Fontanelle, la Lindt ha regalato cioccolatini, altre aziende hanno offerto somme in denaro per l’acquisto di dispositivi e strumenti: colgo l’occasione per ringraziare tutti ancora una volta” conclude il consigliere.