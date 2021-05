In un mese e mezzo, al centro della Schiranna effettuate quasi 78.500 vaccinazioni

Sono 78461 le vaccinazioni effettuate nelle postazioni del centro della Schiranna a Varese. Partito il 3 aprile scorso con una sola linea e 8 postazioni, ha poi continuato ad aumentare a mano a mano che si inserivano nuove categorie prioritarie.

All’inizio erano gli anziani rimasti esclusi dal sistema di prenotazione di Aria e poi si è allargato, con il sistema di Poste, alla categoria over 70 e poii gli over 60 quindi a tutti i fragili under 60.

Attualmente, il ritmo vaccinale è un po’ sceso rispetto al picco di fine aprile con le due linee comunque attive aperte sia ai richiami sia alle prime dosi. Dal prossimo 20 maggio, giovedì, potranno chiedere l’appuntamento anche gli ultra quarantenni per poi aprire a tutti dal 2 giugno.

Le prime dosi effettuate alla Schiranna sono state, fino a ieri, 64.950 a cui si aggiungono 13.511 richiami.

Il centro viene gestito dall’Asst Sette Laghi che, in contemporanea, sta lavorando nell’altro hub di rancio Valcuvia e negli ospedali di Varese, Tradate e Angera.