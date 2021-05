Un paese in lutto, Vedano Olona piange la famiglia Zorloni cancellata dall’incidente al Mottarone

Incredulità e dolore, mentre nell’aria carica di pioggia del mattino le campane suonano a lutto per una famiglia che non c’è più. Vedano Olona è un paese attonito, profondamente scosso dalla notizia dell’incidente della funivia del Mottarone, di quel cavo spezzato che si è portato via tante vite, tra cui quelle di Vittorio Zorloni, 55 anni, della sua compagna Elisabetta Personini di 38 anni e del loro piccolo Mattia, di appena 5 anni.

Davanti al portone che dà accesso al civico 54 di via Matteotti (nella foto), proprio nel cuore del paese, dove abitava la famiglia Zorloni, i passanti rallentano. Molti hanno notato ieri i Carabinieri che in serata sono venuti a bussare all’appartamento dove vivevano Vittorio ed Elisabetta con il loro bambino, senza trovare nessuno, ma pochi a quell’ora sapevano che l’incidente della funivia del Mottarone aveva colpito così duramente la comunità vedanese.

Molti hanno appreso al risveglio la notizia della tragedia, e di prima mattina si affollano davanti alle tv nei bar, nell’edicola principale del paese, e moltissimi esprimono il loro sgomento sulla pagina Facebook “Sei di Vedano se…”, comunità virtuale dove da ieri sera si susseguono ininterrotti ricordi, messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari di Vittorio ed Elisabetta.

Per rispetto e per un lutto che attraversa tutta la cittadinanza, gli amministratori della pagina hanno deciso di “chiudere” la pagina: per tre giorni saranno pubblicate solo notizie urgenti e di servizio, per lasciare spazio ai messaggi di cordoglio per la famiglia Zorloni.

Messaggi che continuano ad arrivare numerosissimi, anche da parte di chi non conosceva Vittorio ed Elisabetta, una coppia riservata e discreta che stava per ufficializzare la sua relazione con il matrimonio civile già programmato per il 24 giugno, come conferma il sindaco Cristiano Citterio.

Per Vittorio, che era già stato sposato, una seconda chance di felicità insieme ad Elisabetta e al loro bellissimo bambino.

Dolce e straziante l’addio pubblicato dalla figlia di Vittorio sui social: “Papà, ironia della sorte oggi io ero dal versante opposto della montagna con la mia famiglia, voi avete pensato di andare finalmente a farvi un bel giro in funivia nel primo giorno di sole e libertà e invece le nostre strade si sono divise per sempre. E tu, piccolo Mattia, oggi diventi un angelo meraviglioso e tanto prezioso accompagnato dalla tua mamma. Vi porto nel cuore come solo le cose belle si possono portare. Alla prossima vita, che adesso possiate ridere tutti e tre di nuovo insieme nella luce più splendente di tutte».

Momenti di commozione ed incredulità anche alla scuola dell’infanzia Redaelli-Cortellezzi, dove Mattia frequentava la classe dei Blu. Ad esprimere il cordoglio dell’intero istituto comprensivo di Vedano Olona la dirigente Paola Tadiello: «Siamo tutti nel dolore. Ciao Mattia. Riposa con mamma e papà».

L’Amministrazione comunale ha annunciato che nel giorno dei funerali della famiglia Zorloni sarà proclamato il lutto cittadino.

«Una tragedia immane, assurda, quella che ha colpito da vicino anche la nostra comunità con la prematura scomparsa di Vittorio, Elisabetta e il piccolo Mattia – dice il sindaco Cristiano Citterio – Esprimo a nome di tutti il nostro più profondo cordoglio e vicinanza ai familiari nonché la speranza che questi incidenti, nel terzo millennio, non si verifichino mai più».

Anche la comunità parrocchiale di San Maurizio «partecipa intensamente al grande dolore per la tragica morte di Vittorio Zorloni di Elisabetta Personini e di Mattia – dice il parroco don Daniele Gandini – L’immane tragedia che ha colpito queste famiglie ci trovi tutti uniti nella preghiera per trovare in essa non le nostre parole ma quelle di Dio».