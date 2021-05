“Un pensiero nuovo per l’Europa”, ultimo appuntamento con i federalisti europei

Dopo l’iniziativa del 10 maggio (con Roberta De Monticelli) e quella del 19 maggio (con Antonio Padoa-Schioppa) il 27 maggio si conclude il ciclo di incontri “Un pensiero nuovo per l’Europa e per il mondo”, con il terzo appuntamento: il sociologo Alessandro Cavalli tratterà il tema “Per una transizione verso beni pubblici globali”.

Discussant: Antonio Longo, MFE.

Interviene: Francesca Torre – GFE Genova.

“È cosa quasi di senso comune constatare che le nostre società sono ormai sempre più interdipendenti a livello globale. Lo mostra visibilmente la crisi ambientale, come quella pandemica, ma anche i problemi della sicurezza, del commercio internazionale, delle migrazioni, della rivoluzione digitale, dello sviluppo tecnologico e altri ancora . Affermare un “diritto all’interdipendenza” tra gli stati nel mondo può cominciare ad essere una “ utopia” possibile, secondo modelli che il processo storico potrà definire, come è già successo nel nostro continente con l’Unione europea. C’è allora la necessità di affermare una serie di beni pubblici globali per assicurare al genere umano una prospettiva: ambiente, sicurezza, sviluppo, come pure le istituzioni sovrannazionali per governarli. Questioni che chiamano in causa concetti quali “identità” (nei suoi molteplici aspetti), “sovranità” (nei suoi molteplici livelli), “civiltà” (nelle sue molteplici affermazioni). E che vanno poste non in modo astratto, bensì in legame con il processo storico-politico concreto, nelle diverse aree del mondo. Per alcune di queste può significare la battaglia per la democrazia e i diritti, per altre il superamento del sottosviluppo e via di seguito. Per tutte, la necessità di pensare a un destino comune, con istituzioni sovrannazionali comuni”.

Appuntamento giovedì 27 maggio, alle ore 21.00.

