Un’estate al mare, WizzAir apre la rotta estiva Malpensa-Lampedusa

Dopo l’annuncio della nuova base a Roma Fiumicino e il contestuale lancio di trentadue rotte, Wizz Air lancia tre nuove rotte nazionali e una internazionale a partire dall’inizio di luglio per la stagione estiva ed invernale 2021.

Olbia-Vienna, Roma Fiumicino-Lampedusa, Milano Malpensa-Lampedusa e Roma Ciampino-Olbia sono le quattro grandi novità che la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa ha deciso di annunciare oggi a testimonianza del continuo impegno nel sviluppare il suo network e nel rendere i viaggi accessibili, a prezzi convenienti, per un numero sempre crescente di passeggeri italiani.

Wizz Air ha iniziato a volare in Italia nel 2004 e da allora ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri da e verso l’Italia sulle sue oltre 200 rotte. Con uno scatto in avanti attuato proprio nell’anno della pandemia, Wizz Air ha aperto in un solo anno in Italia cinque basi (Milano Malpensa, Catania, Palermo, Roma Fiumicino e Bari) a testimonianza dell’impegno della compagnia aerea nei confronti del Paese.

Wizz Air ha introdotto una nuova era di viaggi sanificati attraverso la sua rete, con misure igieniche migliorate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio (qui per visualizzare il nuovo video su salute e sicurezza di Wizz Air). Con il sistema Wizz Flex , i passeggeri possono essere certi che, se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire questo ulteriore livello extra di protezione per le prenotazioni dei passeggeri rappresenta una garanzia durante questi tempi incerti.

Lavorare con Wizzair

Wizz Air assume continuamente membri dell’equipaggio che parlino la lingua italiana nelle sue basi italiane di recente costituzione, dove la compagnia aerea offre più di 100 posti di lavoro. Coloro che sono interessati possono fare domanda sul sito dedicato.

Le nuove rotte WizzAir

DESTINAZIONE FREQUENZA TARIFFE DA* A PARTIRE DA OLBIA-VIENNA Martedì e sabato 29.99 EURO 3 luglio 2021 ROMA FIUMICINO – LAMPEDUSA Mercoledì,domenica 29.99 EURO 4 luglio 2021 MILANO MALPENSA-LAMPEDUSA Martedì e sabato 19.99 EURO 3 luglio 2021 ROMA CIAMPINO – OLBIA Lunedì,mercoledì,giovedì,venerdì e domenica 19.99 EURO 16 luglio 2021

*Prezzo di sola andata, comprese le tasse, le spese amministrative e altre spese non opzionali. Un bagaglio a mano (max: 40x30x20 cm) è incluso. Il trolley e ogni bagaglio da stiva sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ.