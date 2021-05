Un’estate di laboratori d’arte e creatività con Villa Panza Kids

Villa Panza propone una nuova rassegna di esperienze interattive e laboratoriali per bambini capaci di stimolarne creatività, curiosità e fantasia: 9 incontri in tutto di cui 7 dedicati alla mostra Sudden time. Chiara Dynys – Sean Shanahan e in cui i piccoli partecipanti avranno l’occasione di conoscere due grandi maestri della contemporaneità, Chiara Dynys e Sean Shanahan e altri 2 incontri dedicati alla scoperta del parco di Villa Panza.

Il progetto, pensato per bambini a partire dai 4 anni di età, permetterà ai giovanissimi di avvicinarsi all’arte contemporanea, alla poetica e agli strumenti degli artisti protagonisti della mostra ed esposti a Villa Panza con speciali percorsi e atelier creativi.

DOMENICA 30 MAGGIO – MY DOOR

Il laboratorio si ispirerà all’installazione Giuseppe’s door di Chiara Dynys (2020-2021), esposta nella mostra Sudden time. Chiara Dynys – Sean Shanahan.

I bambini realizzeranno il loro piccolo varco utilizzando materiali di riciclo e carte traslucide. Seguirà un’installazione collettiva nel parco della villa in dialogo con la grande installazione dell’artista.

Le tematiche che si affronteranno sono: la luce, l’installazione, l’attraversamento, il passaggio, lo spazio, l’opera partecipata.

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO – UN GIARDINO IN PALETTE

I bambini scopriranno i luoghi più affascinanti del parco della villa: i parterre, la serra, la ghiacciaia, il laghetto, le installazioni di Art in nature, le arnie e tanto altro per osservare la biodiversità, comprendere le fasi storiche di strutturazione del parco, il connubio arte/natura e osservare interessanti scorci prospettici.

Un percorso immersivo nel parco secolare di Villa Panza nel quale scopriremo gli infiniti e meravigliosi colori della natura e delle installazioni d’arte presenti per realizzare insieme una speciale palette multisensoriale.

DOMENICA 13 GIUGNO – PROSPETTIVA CROMATICA

Il laboratorio creativo è ispirato ai lavori dell’artista Sean Shanahan esposti nella mostra Sudden time. Chiara Dynys – Sean Shanahan .

I bambini realizzeranno un monocromo sagomato. Seguirà un’installazione collettiva.

Le tematiche che si affronteranno sono: la forma, il colore, lo spazio, il monocromo, le sagomature, l’effetto dinamizzante dell’opera.

DOMENICA 27 GIUGNO – BUIO A COLORI

Il laboratorio si ispirerà all’opera Camini delle fate (2020-2021) di Chiara Dynys, esposta nella mostra Sudden time. Chiara Dynys – Sean Shanahan.

I bambini realizzeranno il loro piccolo spazio ispirato all’installazione, che verrà retroilluminato. Seguirà una piccola performance nello spazio occupato dall’installazione dell’artista.

Le tematiche che si affronteranno sono: la luce, lo spazio, il colore.

DOMENICA 11 LUGLIO – OCEANO DI COLORI

Il laboratorio creativo è ispirato ai lavori dell’artista Sean Shanahan esposti nella mostra Sudden time. Chiara Dynys – Sean Shanahan.

I bambini sperimenteranno la stesura di colore su differenti superfici per creare diversi effetti materici.

Le tematiche che si affronteranno sono: il colore, il monocromo, la materia cromatica, il supporto, lo spazio.

DOMENICA 25 LUGLIO – LUCE DI COLORE

Il laboratorio si ispirerà alle prime opere dell’artista Chiara Dynys.

I bambini realizzeranno un monocromo con materiali riflettenti, specchianti, fluorescenti e autoilluminanti. Seguirà un’installazione collettiva.

Le tematiche che si affronteranno sono: la luce, lo spazio, il colore.

DOMENICA 15 AGOSTO – SCULTURE NATURALI

Un percorso multisensoriale consentirà ai bambini di scoprire gli alberi più rari e maestosi, le forme delle aiuole fiorite, le installazioni di land art, gli inaspettati angoli del giardino romantico e speciali scorci prospettici all’interno del Parco della Villa.

Saranno le forme della natura ad ispirarci per realizzare eco-sculture.

DOMENICA 29 AGOSTO – COLORE IN MOVIMENTO

Il laboratorio creativo è ispirato ai lavori dell’artista Sean Shanahan esposti nella mostra Sudden time. Chiara Dynys – Sean Shanahan.

I bambini realizzeranno un monocromo utilizzando delle strisce di carta colorata che verranno allestite in modo tale da creare un quadro dinamico. Seguirà un’installazione collettiva.

Le tematiche che si affronteranno sono: colore, forma, monocromo, spazio, effetto dinamizzante dell’opera.

DOMENICA 5 SETTEMBRE – SPECIALE: KIDS FINISSAGE

Uno speciale appuntamento per salutare le opere dei due grandi protagonisti della mostra Sudden time. Chiara Dynys – Sean Shanahan e realizzare un’opera partecipata ispirata alle installazioni osservate.

COME PARTECIPARE

Tutte le attività iniziano alle 15.30 e hanno una durata di 2 ore.

La partecipazione ai laboratori ha un costo di 10 euro a bambino (ridotto a € 5 per i soci FAI) oppure è possibile scegliere un pacchetto di 3 laboratori a 25 euro (ridotto a € 12 per gli iscritti al FAI).

Per partecipare alle attività la prenotazione è vivamente consigliata: clicca qui

Per maggiori informazioni 0332 283960 oppure faibiumo@fondoambiente.it o WhatsApp 349 6008287 (Francesca).